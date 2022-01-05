banner39

banner35

Kocaeli'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Polis Adliye 05.01.2022, 07:12
Kocaeli'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Osmanyılmaz Mahallesi 604 Sokak'ta yalnız yaşayan Kemal Sakık'tan (61) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu.

Eve itfaiye yardımıyla giren polis, Sakık'ın cansız bedenini buldu.

Sakık'ın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

banner53
#Gebze
Yorumlar (0)
11
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?