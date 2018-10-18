Konsolosluk aramasında dikkat çeken detay

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat beş civarında sona erdi. Delil torbalarının konsolosluktan çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler olması basının dikkatini çekti.

Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti. İlk olarak kan şeklinde değerlendirilen lekelerin, incelemelerde kullanılan kimyasal maddeler olduğu bildirildi.

TORBALARLA DELİL ÇIKARILDI

Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan birçok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi.

Pazar günü yapılan aramaların ardından dün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun kaldığı konutta saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona ermişti.

Konutta yapılan aramalar devam ederken, polis ekipleri saat 00:00 sıralarında Başkonsolosluk binasına tekrar geçerek aramalara başlamıştı. Yaklaşık beş saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinde bulunan kapısından çıkararak olay yeri inceleme ekiplerine ait araca yerleştirmeye başlandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 10:21