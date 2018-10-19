Konsolosluk çalışanları ifade veriyor

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren, ancak bir daha haber alınamayan ve öldüğünden şüphelenilen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma bünyesinde savcılıkta ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, konsolosluk çalışanı 15 kişinin tanık olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. İfadesi alınanlar arasında Başkonsolosun makam şoförünün de olduğu belirtildi.

İFADELER BİRDEN FAZLA SAVCI TARAFINDAN ALINIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu kişilerin ifadelerinin birden fazla savcı tarafından alındığı öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 17:11