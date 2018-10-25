Kuyudan su örneği alındı

Sabah'ın haberine göre Suudi Arabistan Konsolosluğuna bağlı konutun bahçesinde bulunan kuyuda arama yapılmasına izin verilmedi. Ancak kuyudan su örneği alındığı öğrenildi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifade alma işlemi tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, geçen hafta cuma günü başlayan konsolosluk çalışanlarının ifade alma işlemi devam ediyor. Bu kapsamda, 38 çalışanın ifadesi ''tanık'' sıfatıyla alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi.

Bu kişilerin haricinde 5 kişinin henüz ifade vermeye gelmediği öğrenildi.

Çalışanlara, "olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları"na ilişkin sorular sorulduğu belirtildi.

BAŞKONSOLOSLUK BİNASINDAKİ SU KUYUSUNDAN ÖRNEK ALINDI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında konsolosluk rezidansında yapılan ilk aramalarda kuyudan su örneği alındığı ortaya çıktı.

Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ve Nihat Uludağ'ın özel haberine göre İstanbul'da 2 Ekim günü gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen ve cesedi halen bulunamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması sürüyor. Polisin konsolosluk rezidansında yaptığı aramalar sırasında bahçedeki kuyu için inceleme talebinin Suudi yetkililer tarafından reddedildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

KANALİZASYON BORULARINDAN BİLE NUMUNE ALINMIŞ

Edinilen bilgilere göre, rezidans bahçesinde bulunan kuyudan ilk aramanın yapıldığı gün su numunesi alındı. Hatta konsolosluk ve rezidansın kanalizasyon borularından dahi numuneler alındığı öğrenildi. Kuyudan ve kanalizasyon borularından alınan numunelerde yapılacak DNA ve kimyasal materyallere yönelik inceleme sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Konsoloslukta öldürüldüğü açıklanan Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu konusunda çalışmalar da sürüyor.

8 GÜN ÇÖP ATMAMIŞLAR

Yapılan incelemeler sırasında konsolosluk ve rezidansta 8 gün boyunca dışarıda bulunan çöp konteynırına herhangi bir atık atılmadığı da tespit edildi. Biriken çöplerin de 8 gün sonra konsolosluğun kendi çalışanları tarafından henüz bilinmeyen bir yere atıldığı belirlendi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 16:48