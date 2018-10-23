Mardin'de PKK saldırısı, 1 şehit 2 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır, 2 asker yaralandı. Uzman Onbaşı Muhammet Çoban (25), sevk edildiği Diyarbakır'da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Yaralanan askerler helikopterle sevk edildiği Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 14:57