Mersin'de DEAŞ operasyonu
Mersin'de, 200 polisin katılımıyla 14 terör örgütü DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Polis Adliye 01.07.2022, 07:38
Mersin'de Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 şüphelinin adresine baskın yapıldı.
Drone destekli şafak operasyonuna yaklaşık 200 polis katıldı.
Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
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