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Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Polis Adliye 23.06.2021, 07:17
Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bu gece Mersin Limanı'nda bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirildiğini aktararak, "Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

AA

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#mersin limanı #kokain
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