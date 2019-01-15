Muğla, Konya ve Ankara'da FETÖ'ye baskın, çok sayıda gözaltı

Konya merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

ANKARA'DA BYLOCK OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" ile arandıkları tespit edilen bir binbaşı, 2 üsteğmen, teğmen ve 10 astsubay rütbesindeki 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, 10:50