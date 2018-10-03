PKK’da iç kargaşa yaşanıyor

Basının güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kış ayları öncesinde başlattığı ve başarı ile devam eden operasyonları terör örgütünde dağılmaya yol açtı.

Son zamanlardaki operasyonlarla ağır kayıplar veren terörist gruplar arasında derin bir güven bunalımının da yaşandığı açıklandı.

Çoğu teröristin hayatta kalabilmek için elebaşlarına açık açık karşı çıktığı belirlenirken bu nedenle bazı teröristlerin "ajan" ilan edildiği, hatta infaza kadar varan ciddi kavgaların yaşandığı bildiriliyor.

Tunceli bölgesinde, 17 Eylül 2018'de dört bölücü hain yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Alınan bilgilere göre, tamamı kadın olan bu teröristlerin hava destekli operasyonun devam ettiği bölgedeki diğer bir gruptan telsizle yardım istediği, ancak erkek olduğu tespit edilen grubun "başınızın çaresine bakın, çıkarsak bizi de vururlar" diyerek kadın gruba yardıma gitmediği belirlendi.

Güvenlik güçleri, örgüt mensupları arasında yaşanan bu tür olayların son dönemde ciddi şekilde arttığını da söyleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 15:43