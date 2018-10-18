Polis Kaşıkçı'nın cesedi için Belgrad Ormanı'nda

Türk emniyetine bağlı ekipler, olay günü konsolosluktan çıkan araçların Belgrad Ormanı’na gittiği ihtimali üzerine araştırmalarını ağaçlık alanda yoğunlaştırdı.

Ormana gelen ekipler, tüm kamera kayıtlarını toplarken, içeride de inceleme yaptı.

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından polisin bir delil bulabileceği ihtimalinin bulunduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "(Kaşıkçı) Soruşturma uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek tüm boyutlarıyla yürütülmektedir." denildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 15:30