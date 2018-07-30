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Rahip Brunson’un avukatı itiraz etti

ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, mahkemenin ev hapsi kararına itiraz etti. Halavurt, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Rahip Brunson’un avukatı itiraz etti

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve  25 Temmuz'da adli kontrolle ev hapsine alınması sonrasında, Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.

Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
 

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