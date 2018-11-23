Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir adreste 20 Kasım'da gözaltına aldığı Irak uyruklu Z.A.F. ve H.R.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.A.F'nin savcılıktaki ifadesinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.R.H. ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 11:48