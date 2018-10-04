Samsun’da FETÖ zanlıları gözaltında

Samsun merkezli üç ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden yedisi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, örgüte ait kapatılan kurumların çalışanı 11 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Mesut A, Oğuzhan Ö, Mustafa C, Zahide B.G, Hilal İ, Alparslan S. ve Mürsel A. adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Samsun, Sinop ve Kars'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bazıları örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve sosyal medyada FETÖ'ye ait paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Kaynak: AA