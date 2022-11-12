Siber suç örgütüne operasyon: 28 tutuklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, sosyal medya sitelerinde üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirerek haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 28 zanlı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Kasım'da "Instagram"da üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirerek haksız kazanç elde eden ve bu paraları akladıkları belirlenen 9'u organizatör 58 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde yakalama kararı çıkartmıştı.

Sosyal medya sitesinde üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları ele geçiren şüphelilerin, hesap sahibinin listesindeki mağdurlara ulaşıp kendilerini hesap sahibi olarak gösterdikleri ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları belirlenmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 46 şüpheliyi gözaltına almıştı.