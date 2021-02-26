İstanbul'da tabur komutanlığını gözetleyen DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ’a darbe vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl önce eylem için İstanbul’a gelen teröristler, ardından da örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’i yakalayan İstanbul polisi, son olarak DEAŞ’ın “yalnız kurt” eylemcisini yakaladı. 20 Şubat Cumartesi saat 02.10’da polisi arayan vatandaşlar ağaca tırmanmış bir şüphelinin Bahçelievler Yenibosna’daki İnzibat Tabur Komutanlığı’nı gözetlediği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Muhammed Yahya E.’yi askeri alan çevresinde keşif yaparken yakaladı.

KÖPEKTEN KAÇIYORMUŞ

Şüpheli ifadesinde köpekten kaçtığı için ağaca çıktığını iddia etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 24 yaşındaki Muhammed Yahya E.’nin cep telefonunda DEAŞ’a ait görüntü ve fotoğraflarla çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Konya’dan İstanbul’a geldiği öğrenilen teröristin DEAŞ’ın “yalnız kurt” eylemcileri gibi bir saldırı planladığı öğrenildi. Adliyeye sevkedilen DEAŞ’lı terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SINIRDA YAKALANDI

Ayrıca yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan DEAŞ’lı 1 terörist de Suriye sınırında yakayı ele verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Reyhanlı’da yakalanan DEAŞ’lının İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

Yenişafak