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TTB Başkanı'nın 'terör örgütü üyeliğinden' hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapsi istendi.

Polis Adliye 25.11.2022, 12:23
TTB Başkanı'nın 'terör örgütü üyeliğinden' hapsi istendi

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fincancı, 27 Ekim'de 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

#TTB Başkanı
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