Türk heyeti başkonsolosluk konutunda

Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkilinin ardından Türk inceleme heyeti de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta geldi. Konutta arama başlıyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent’te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ait konuta saat 14.40’da giriş yaptı.

Heyette yer alan 3 kişi ise aynı dakikalarda başkonsolosluğa girmişti. Bu 3 kişi saat 15.45’te başkonsolosluktaki görüşmelerini yaptıktan sonra konuta gelerek giriş yaptı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 17:04