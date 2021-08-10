Türkiye dahil 4 ülkede 'Anadolu' operasyonu
Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi yakalanırken 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.
Polis Adliye 10.08.2021, 09:04 10.08.2021, 09:06
"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.
"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.
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