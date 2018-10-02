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Uluslararası şebekeye polis baskını

İnsan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan çok sayıda kişi gözaltına alındı

Uluslararası şebekeye polis baskını

Ağrı'da, Afganistan ve Pakistan'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası insan kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı. 

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Afganistan ve Pakistan'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası şebekeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 kişiden biri, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u ise tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık üç aylık teknik takibinde uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesinin Türkiye ve İran bağlantısı tespit edilmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 10:43
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