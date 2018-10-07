Van'da göçmenler yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak'ta boş bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Evde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 45 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Van'ın, Orta Asya kökenli göçmenler için Avrupa'ya ulaşmada önemli bir güzergah olduğu belirtiliyor.

Güvenlik ekiplerinin ise sınırlardan kaçak girişleri engellemek için yoğun güvenlik önlemleri aldıkları aktarılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net