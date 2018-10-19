Van'da PKK operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 19 Ağustos 2016'da Van-Özalp karayolunda PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir vatandaşın şehit olması, dört asker ve beş sivilin yaralanması olayına ilişkin soruşturmada sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda Aramalarda dört ruhsatsız av tüfeği, buna ait 29 fişek, altı jandarma üniforması, sekiz subay rütbesi apoleti, askeri üniformaya ait dört şapka, altı cep telefonu, iki kamera, dizüstü bilgisayar, 6 taşınabilir bellek, SD kart, akü, 31 CD/DVD, terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif malzeme ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele çalışmalarına devam edileceği açıklandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

