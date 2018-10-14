Van'da suçlulara eş zamanlı baskın

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla olaylara karışan ve adli makamlar tarafından haklarında arama kararı çıkarılan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

"ŞAFAK OPERASYONU"

Medyaya yansıyan bilgilere göre, bir aylık süren istihbari çalışma sonucunda adresleri tespit edilen ve takibe alınan şahısların yakalanmasına yönelik TEM, KOM ve istihbarat birimlerinden oluşan 97 ekip, 749 personelle 44 adrese eş zamanlı "şafak" operasyonu düzenledi.

Gözaltına alınan şahısların ev iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir tabanca, bu tabancaya ait 21 fişek, 31 makineli tüfek mermisi ile kesici aletler ele geçirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 10:33