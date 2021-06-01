Zehir tacirlerine operasyon: Gözaltılar var
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Polis Adliye 01.06.2021, 08:13
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 adrese baskın düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 23 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.
Operasyon sırasında farklı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Baskın yapılan adreslerde detaylı arama çalışmaları başlatıldı.
AA
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