Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(F-35) Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Uluslararası camiada Soros ne ise Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Bunların iyi takip edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle deva etti:

"(F-35) Roma’daki G20'de Biden ile konuşacağız. 'Ne yapıyoruz, ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye’nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz. (10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı) Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. (İdlib) Gereği neyse onu yapmaya ve bütün ağır silahlarımızla cevabını vermeye devam ediyoruz. Bu işi kendi akışına bırakamayız. (Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası) Her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması.

Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür. (Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ’nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika’da da yavaş yavaş çökmeye başladı. Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı’nın Afrika ile ilişkilerini de derdest ediyor.' Afrikalı memnun."

AA