"2023'te bu millet Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaktır"

Kurtulmuş, Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" düzenlediklerini ifade eden Kurtulmuş, 20 yıldır iktidarda olan partilerinin yeni fikirlerin, ortak aklın, istişarenin merkezinde olduğunu söyledi.

Forumun çok mükemmel olduğunu, dünyadaki sorunlara hangi çözümlerin üretileceği konusunda, uzman kişilerle müzakerede bulunduklarını belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak seviyesini yükselttiği forumu, kalıcı hale getirmek istediklerini ifade etti.

Rusya tarafından askıya alınan tahıl koridorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden açılmasına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin hem nitelikli müzakereleri hem de insani diplomasiyi eş zamanlı sürdürdüğünü dile getirdi.

Savaşan tarafların her ikisinin de razı olabileceği bir müzakere sürecinin devam etmesinin şart olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu süreçlerde Cumhurbaşkanı'mız olağanüstü yüksek bir liderlik performansı ortaya koydu. Meseleleri açık bir şekilde her iki tarafla müzakere etti. Bakış açılarındaki farklılıkların nasıl giderilebileceğine ilişkin müzakere yaptı. Uluslararası ilişkiler kitaplarında anlatılacak önemli konulardan birisi. Uluslararası alanda böylesine bir önemli sorunda liderlik nasıl ortaya konulur, sonuçları nasıl alınabilir bunu uygulamalı olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı'mızın en önemli özelliği, net bir şekilde sorun çözücü mahiyette müzakereler yaparak sonuç elde etmeye gayret etmesi. Tahıl koridorunun yeniden açılması Cumhurbaşkanı'mızın ve Türkiye'nin önemli bir başarısı."

Numan Kurtulmuş, "Muhalefete müzahir çevreler, seçim nedeniyle 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin AK Parti Moskova il başkanı gibi hareket ediyor' diyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "Muhalefet böyle basit, gündelik dedikodularla uğraşıyor. Bu lafın gündeme getirilmesi bile büyük bir ayıptır. Böylesine bir benzetme çirkin ve yersiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile cari açığın finanse edildiği iddiası sorulan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Son derece çirkin bir şey. Durup dururken ülkesini böyle bir konuda itham etmek vatanseverliğe yakışmaz. Varsa bilgisi, belgesi, kişiler buyursunlar bunları ortaya koysunlar. Havanda su döverek, 'Nasılsa seçim atmosferi, ne söylesek ortada kaynar' diye düşünüyorlarsa yanlış yapıyorlar. Böyle bir söz Türkiye'nin ikinci partisi tarafından söylenirse bunlar arşivlerde kalır, özellikle uluslararası camiada Türkiye aleyhine kullanılacak koz olarak gündeme getirilir. Üç oy fazla alacağım diye böyle bir sözün söylenmesini doğru bulmam."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Millet İttifakı'nın probleminin kimin aday olacağını tespit edememek değil, hangi istikamette siyaset gerçekleştireceğini tespit edememek olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Esas mesele kimin aday olacağından ziyade hangi programı uygulayacakları, milletin karşısına hangi temel fikirlerle çıkacaklarıdır. Orada bir sürü parti var. Her birinin öncelikleri farklıdır. Bunu çoktan konuşup halletmeleri gerekirdi. Kimin aday olacağını söylemek bize düşmez, yakışmaz. Masayı şimdiye kadar, dağılmadan getiren ana faktörün Kılıçdaroğlu olduğunu görmek lazım. Açık bir şekilde aday olma isteğini gündeme getiriyor."

AK Parti'nin yaz sonundan itibaren ciddi yükselişte olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Meselelerin nasıl çözülebileceğine ilişkin vatandaşımızın bize olan güveninin arttığını görüyoruz. Muhalefette ise her gün daha dağınık bir görüntü ortaya çıkıyor. 2023'te bu millet Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaktır." dedi.

Seçim kampanyasında bir numaralı maddenin ekonomi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu bakımdan zor bir seçim olacağı belli. Artan fiyatlara karşı milletin alım gücünü artırmak için mücadele ediliyor. Vatandaş bunu gördü. Erdoğan hükümeti samimi bir şekilde elindeki bütün imkanları kullanarak alım gücümüzü yukarıya çıkarmak için gayret sarf ediyor. Bundan sonra vatandaşımız çok daha rahat bir dönemin içine girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ellerindeki düzgün verilerin partisinin son üç ayda ciddi bir yükselişe geçtiğini gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Zor bir seçim olacak. Gayretle, her dakikamızı değerlendirerek, vatandaşımızın, geniş kitlelerin yeniden gönlünü kazanmayı başararak yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan milletle gönül ilişkisini kurmak, sağlamlaştırmak." diye konuştu.