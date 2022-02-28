"28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat'ın Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara bir gün olduğunu belirtti.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Şubat, Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gündür, haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır. Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız." ifadelerini kullandı.