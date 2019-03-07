32 yıllık belediye başkanı aday gösterilmeyince istifa etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde kendisini yeniden aday göstermeyen partisine kızan başkan partiden istifa etti.

CHP’den tekrar aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek bağımsız aday olan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, düzenlediği mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

32 yıldır aralıksız belediye başkanlığı görevini yürüten Saka'nın, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen seçim ofisinin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Saka, “Kazanamayanların partisi, kazananı gördükçe kazanandan korkar oldu. Hiç merak etmeyin. Kamil yine gelecek; ama Kemal gidecek.” dedi. Saka, daha sonra seçim ofisi önünde çoban ateşi yakarak çalışmalarına başladı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 07:42