"35 yaş üzeri kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifine ilişkin, "Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Samimiysen gel, anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Üniversitelerde) Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, siber güvenlik meslek yüksekokullarına ilişkin şunları kaydetti:

Bu okullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır."