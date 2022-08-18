6’lı masada göçmenler konusunda fikir ayrılığı

Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen 6’lı masa ortakları, göç konusunda ayrıştı. Güçlendirmiş parlamenter sistem için yola çıkan CHP, İYİ Parti, SP, DP, Gelecek ve Deva, sorun gördükleri konuların çözümü için komisyonlar da kurdu. Bugüne kadar 3 defa toplanan göç komisyonunda sığınmacıların dönüşü konusunda 6 partinin hemfikir olduğu dikkat çekilse de bunun şekil ve yöntemi konusunda detaylarda kriz yaşandığı öğrenildi. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi konusunda DP ve İYİ Parti hemen gitmelerini istiyor. SP, DEVA ve Gelecek Partilerinin ise bu konunun zamana yayılarak çözülmesinden yana olduğu ileri sürülüyor. Bu partilerin gönüllü ya da isteğe bağlı dönüş mekanizmasına sıcak baktıkları kaydediliyor. Masanın büyük ortağı ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarla Suriyelileri her fırsatta göndereceğini açıklayan CHP’nin ise komisyonda yöntem konusunda kararsız kaldığı bildirildi.