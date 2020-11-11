Ahmet Davutoğlu'nun A takımında kimler var?

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısının ardından Parti Başkanlık Kurulu ile "gölge kabine" olarak nitelendirilen Politika İzleme Kurulu başkanlarını açıkladı.
Ahmet Davutoğlu'nun A takımını oluşturan Başkanlar Kurulu'nda 18, Politika İzleme Kurulu'nda 19 kişi yer aldı. Daha önce 16 kişiden oluşan Politika İzleme Kurulunun yanı sıra 'Kurumsallaşma Danışma Kurulu', 'Siyasi Söylem Danışma Kurulu', 'İç Denetim Danışma Kurulu' adında 3 kurul daha kuruldu.
Gelecek Partisi'nin önerdiği parlamenter sistem modelinin yazıcılarından Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı partinin başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak belirlenirken, yine parlamenter sistemin yazıcısı hukukçu Ergun Özbudun ise yeni kurulan Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda yer aldı.
Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda yer alanlar şu isimlerden oluşuyor...
Parti Başkanlık Kurulu ve Parti Sözcüsü: Serkan Özcan
Siyasi İşler Başkanı: Nedim Yamalı
Teşkilat Başkanı: Selim Temurci
Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ
Politika İzleme Kurulu Başkanı: Feridun Bilgin
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir
İletişim Başkanı: Mustafa Mente
Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım
Sosyal Politikalar Başkanı: Abdullah Başcı
Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Neslihan Çevik
İnsan Hakları Başkanı: Serap Yazıcı
Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema Silkin Ün
Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer
Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel
İdari ve Mali İşler Başkanı: Feramuz Üstün
Genel Sekreter: Kani Torun
Politika İzleme Kurulu
Adalet Politikaları Başkanı: Ali Aydın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı: Seren Öztürk
Çevre Şehircilik Politikaları Başkanı: Cesim Gökçe
Dış Politika Başkanı: Hasan Kösebalaban
Enerji ve Tabi Kaynaklar Politikaları Başkanı: Mehmet Fatih Arslan
Gençlik ve Spor Politika Başkanı: Süheyl Erkan Altındağ
Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı: Tuncay Dinç
İçişleri Politikaları Başkanı: İzzeddin Küçük
Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Yeşim Karadağ
Eğitim Politikaları Başkanı: Yusuf Ziya Özcan
Savunma Politikaları Başkanı: Salih Aynural
Sağlık Politikaları Başkanı: Ayşe Güney
Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanı: İhsan Elhan
Tarım ve Orman Politikaları Başkanı: Ali Akmaz
Ticaret Politikaları Başkanı: Halit Özyurt
Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanı: Mustafa Öztürk
Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker-Engin Keskiner
Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahçupyan - Vahdettin İnce - Ergun Özbudun
İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürkan.
Kaynak: Patronlar dünyasıGüncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 09:44