2023 seçimleri için geri sayım sürerken AK Parti, Anadolu turuna hazırlanıyor. İlçe ve köyler tek tek ziyaret edilecek, her kapı çalınacak. AK Parti, Eylül ayı sonuna kadar tam kadro sahada olacak.

Milletvekilleri ve parti yönetimi kendi bölgelerinde seçmenle buluşacak. Parti teşkilatı, eylül ayı sonuna kadar en az dört gün sahada olacak.

AK Parti'nin 20 yılda imza attığı projeler anlatılacak, seçmenlerden gelen talepler not edilecek.

Veriler Ekim ayı başında rapor haline getirilecek. Hazırlanacak rapor Genel Merkez'e sunulacak. 81 il için tek tek çalışma yürütülecek.

İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programı hayata geçirilecek

İstanbul için de ayrı bir planlama söz konusu olacak. Bakanların da katılımıyla "Yüz Yüze 100 Gün" programı hayata geçirilecek, İstanbul için planlanan projeler anlatılacak.

2023 seçimlerinin yol haritası tüm bu çalışmaların ardından belirlenecek. Sahada hazırlanan raporlar parti yönetimi ile paylaşılacak. Çalışmanın son hali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.