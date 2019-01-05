AK Parti'nin İzmir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti 5 ilçede Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarını destekleyecek.

İşte AK Parti'nin İzmir ilçe adayları:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekçi

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk​​​​​​

Buca: Mustafa Aslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI

Aliağa: Serkan Acar (MHP)

Çeşme: Sema Aydın (MHP)

Dikili: Buğra Akın (MHP)

Foça: Serdar Mersin (MHP)

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (MHP)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına 2 yıl önce İzmir adliyesini kana bulamaya gelen teröristleri canı pahasına püskürtüp şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'i anarak başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte bugün adaylarımızı tanıtacağız. 31 Mart gecesine kadar devam edecek seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum.

Biz İzmir'i tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. İzmir'de yanan meşale tüm coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Kardeşlerim, İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya, o çiçekler bizim istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birliğimizin, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan Adriyatik'ten Doğu Türkistan'dan Karadeniz'in kuzeyinden başlar. Çaka Bey'den bu yana 9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır.

Gazi Paşa'nın muhterem valideleri de burada yatıyor. İzmir, Gazi Paşa'dan Çaka Bey'e kadar bu toprakları vatan yapma sevdamızın sembolü olmaya devam ediyor. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir. Bu salonda Çaka Beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin istiklal azmi var. Bu salonda İzmir'i gavura yar etmeyiz diyerek silaha davranan fedailerin memleket sevgisi var. Bu vesileyle bin yıldır vatanımızın istikbali ve istiklali için mücadele eden kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 16:57