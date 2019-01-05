AK Parti'nin İzmir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti 5 ilçede Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarını destekleyecek.
İşte AK Parti'nin İzmir ilçe adayları:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekçi
Balçova: Evrim Özen
Bayındır: Uğur Demirezen
Bayraklı: Ali Aslan
Bergama: Hakan Koştu
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu
Bornova: Reşat Gençtürk
Buca: Mustafa Aslan
Çiğli: Okan Korkmaz
Gaziemir: Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe: Burcu Dereci
Karabağlar: Bilal Doğan
Karaburun: Ferhan Eroğlu
Karşıyaka: Ayda Maç
Kemalpaşa: Arif Uğurlu
Kınık: Sadık Doğruer
Kiraz: Saliha Özçınar
Konak: Melek Eroğlu
Menderes: Bülent Soylu
Menemen: Durmaz Bayraktar
Ödemiş: Münir Bezmez
Seferihisar: Hamit Nişancı
Selçuk: Osman Başterzi
Tire: Selman İçelli
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez
Urla: Adıgüzel Demirel
CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI
Aliağa: Serkan Acar (MHP)
Çeşme: Sema Aydın (MHP)
Dikili: Buğra Akın (MHP)
Foça: Serdar Mersin (MHP)
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (MHP)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına 2 yıl önce İzmir adliyesini kana bulamaya gelen teröristleri canı pahasına püskürtüp şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'i anarak başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte bugün adaylarımızı tanıtacağız. 31 Mart gecesine kadar devam edecek seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum.
Biz İzmir'i tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. İzmir'de yanan meşale tüm coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Kardeşlerim, İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya, o çiçekler bizim istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birliğimizin, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan Adriyatik'ten Doğu Türkistan'dan Karadeniz'in kuzeyinden başlar. Çaka Bey'den bu yana 9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır.
Gazi Paşa'nın muhterem valideleri de burada yatıyor. İzmir, Gazi Paşa'dan Çaka Bey'e kadar bu toprakları vatan yapma sevdamızın sembolü olmaya devam ediyor. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir. Bu salonda Çaka Beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin istiklal azmi var. Bu salonda İzmir'i gavura yar etmeyiz diyerek silaha davranan fedailerin memleket sevgisi var. Bu vesileyle bin yıldır vatanımızın istikbali ve istiklali için mücadele eden kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 16:57