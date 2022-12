AK Parti Sözcüsü Çelik: Karşımıza gerçek olmayan masallarla kimse çıkmasın

Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yüreğir İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda, 2023 seçimlerinde her zaman olduğu gibi en büyük başarıyı ilçeden beklediklerini söyledi.

Yüreğir'in sadece Adana'da değil, Türkiye'de bütün ilçeler içerisinde çok önemli, altı çizilen, herkesin üstünde konuşacağı bir başarıya imza atacağını belirten Çelik, Yüreğir teşkilatına nasıl çalışması, hangi faaliyetleri yapması gerektiği konusunda söz söylemenin boş olduğunu dile getirdi.

Çelik, çok uzun yıllardan, yollardan, mücadelelerden demlenerek gelmiş bir siyasi hareket olduklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararıyla ilgili Çelik, "Bugün bir yargı kararı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili henüz yargı süreci devam ederken tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin, birtakım kafalarında kurdukları komploların parçası olarak, kendi projelerinin, siyasi mühendisliklerinin, rekabetinin zemini haline getirilmeye çalışılmasını buradan bir kere daha bütün gücümüzle reddediyoruz, kınıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin, siyaset meydanlarının, en zor zamanlarda demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin, sandığın "namus" olduğuna inananların partisi olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Birileri çıkmış, kendi aralarındaki meseleyi bizim üzerimizden tartışmaya çalışıyorlar. Yargı süreci devam ederken ortaya bir yargı kararı çıkmış, altılı masa içerisinde birbirlerine kabul ettiremedikleri şeyleri bu yargı kararı üzerinden fiilen birbirlerine dayatmak için Cumhurbaşkanımızın, partimizin ismini kullanarak siyasi fırsatçılık yapıyorlar. Hiç kimse AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımızı bu komplolarla, siyasi yasakçılıkla asla ve kata bir araya getiremez. Biz Türkiye'deki her türlü yasakla, Türkiye'deki demokrasiye yönelik her türlü suikast teşebbüsü ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bedelini adım adım ödeyerek, mücadele ederken karşımızda olanlar şimdi çıkmışlar bize demokrasiden bahsediyorlar. O demokrasinin nasıl savunulması gerektiğini, millet için ne kadar kıymetli olduğunu size yine biz, Recep Tayyip Erdoğan öğretti, AK Parti öğretti. Bu sayede öğrendiniz. Bu yargı kararı ortaya çıktığı andan itibaren yargı kararı tartışmıyorlar. Birileri tutmuş CHP Genel Merkezi'ni Ankara'dan Saraçhane'ye taşımaya çalışıyor. Birileri tutmuş 'Kılıçdaroğlu aday olsun' derken, 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' lobisi bu yargı sürecini kendi içlerindeki bir mücadelenin parçası haline getirmeye çalışıyor. Ne yaptığınız bizi ilgilendirmez. Ne yaparsanız yapın ama bu yaptıklarınızla Cumhurbaşkanımızın ismini ve AK Parti'yi asla yan yana getiremezsiniz."

Altılı masanın aday ilan etme tarihine değinen Çelik, "Muhtemelen bunların adaylarını ilan etme tarihi Temmuz ya da Ağustos 2023 olacak. Seçimden bir ya da iki ay sonra ilan edecekler." dedi.

Demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyen teşkilata sahip olduklarını aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü milli iradeyi gasbetmeye çalıştığında 'size asla geçit vermeyiz' diyen teşkilat burada. Biz İstasyon Meydanı'nın ve Türkiye'deki bütün meydanların siyasi hareketiyiz. Biz, demokratik yarışın namuslu, şeffaf, milletin huzuruna tezlerimizle çıktığımız, milletin duasını ve onayını almak için çıktığımız demokratik yarışın her zaman en önde koşan siyasi hareketiyiz. Bizi o zor, karanlık günlerde kurdukları kumpaslarla komplolarla korkutamamışlar, şimdi zannediyorlar ki bizim adımızı, demokratik sicilimizi kendi siyasi rekabetlerinin parçası haline getirecekler. Tam tersine bu teşkilatın, siyasi hareketin Cumhurbaşkanımızın, partimizin demokratik sicili öylesine parlaktır ki bu parlaklığıyla yarışabilecek tek şey Çukurova'nın bereketli topraklarıdır. Onların demokratik sicili bozuktur. Onların demokratik sicili yaralıdır. Bizim demokratik sicilimizde Cumhuriyet, demokrasi, millet, sandık, reform siyaseti, hizmet siyaseti, milli iradenin üstünlüğü var, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi var. Onların demokratik siciliyse vesayetle dolu. Darbelere ve postmodern darbelere verilen desteklerle dolu. Recep Tayyip Erdoğan'a verilen siyasi yasakla, yasağı desteklemekle dolu. Türkiye'nin ne zaman önünü açmak istesek onun karşısına çıkan her türlü kumpasla ve yanlış siyasetle dolu. Onun için bir kere daha buradan söylüyoruz; aranızdaki yarış, kimi aday çıkaracağınız sizi ilgilendirir. Siyaset meydanı, milletin iradesi ortada, çıkacaksınız ve yarışacaksınız. Bizim için soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya toplamışsınız, bölmüşsünüz, çarpmışsınız hiçbir şey fark etmez, biz yolumuza devam ederiz."

Çelik, toplantıda liseli öğrencilerinin yanı sıra 20 yıldır birlikte oldukları yol arkadaşlarının da bulunduğuna dikkati çekerek, "Hiçbir zaman yaşlanmayan, sadece yaş alan, yaş aldıkça gençleşen ama en önemlisi Cumhuriyet'in, demokrasinin, bu ülkenin geleceğinin, bu ülkenin gençlerinin geleceğinin teminatı olan bir siyasi hareketiz." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesiyle başka hikayelerin mukayese edilmeye çalışıldığını anlatan Çelik, şunları dile getirdi:

"Bizim Cumhurbaşkanımızın hikayesi tek tek, her safhada demokrasi mücadelesinin bedelini ödeyerek, ilmek ilmek işlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir mücadeledir. Onun için halkımıza sahte hikayeler, karşımıza gerçek olmayan masallarla kimse çıkmasın. Sonuçta siyaset millet için yapılır. Hepimizin sicil amiri millettir. Sicil amirimiz olan milletimizden başka bir dayanak, milletimizden başka bir siyasi güç, bugüne kadar tanımadık bundan sonra tanımayacağız. İnşallah bu diri ve çalışkan teşkilatımızla beraber 2023'e çok daha güçlü bir şekilde geliyoruz. Bugünden seçimlere kadar karşımızdaki bu tabloyu da gördükten sonra sorumluluğumuz artmış olarak, yükümüz artmış olarak ama aynı zamanda da bu yükü kaldıracak, bu sorumluluğu kaldıracak siyasi gücümüz artmış olarak girecektir. Onlar adayını belirlemediler. Biz çoktan adayımızı belirledik. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah'ın izniyle, ümmetin desteğiyle, milletimizin teveccühüyle ülkemize daha uzun yıllar hizmet edecek."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar millet için yaptıklarının, ödediği bedellerin, geride bıraktığı yılların bundan sonra ne yapacağının da şahidi olduğunu vurguladı.

Bu duruma kendilerinin şahit olduğunu dile getiren Çelik, şunları ifade etti:

"Herhangi bir hikayesi olmayanların ya da hikayesini, başkalarının hikayesinin payandası haline getirenlerin, hikayeleri masal gibi başlayıp kabus gibi bitenlerin, kabus gibi başlayıp sahte hikayelere dönüşenlerin meselesi değil bizim meselemiz. Bizim meselemiz yine bu büyük millete şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra aynı hizmeti sürdürebilmektir. Dünyanın içinden geçtiği şartlarda, dünyanın zorlandığı bu dönemde Allah'ın izniyle gücümüz, bilgimiz, yeteneğimiz, mücadele azmimiz, bütün bu zorlukları aşmaya muktedirdir. Kimse bizi kendi siyasi denklemsizliğinin parçası haline getirmeye çalışmasın. Hiç kimse kendi siyasi yetersizliğini Cumhurbaşkanımızın ismini, AK Parti'nin ismini yanlış işlere bulaştırarak kapatabileceğini zannetmesin. Karşımızda büyük bir demokratik cari açık var. O cari açık giderek büyüyor. Onu kapatamadıkları zaman da bizim ismimizi yalan yanlış işlere bulaştırarak yol alabileceklerini zannediyorlar. O sizin meseleniz. Bizim meselemizde Cumhuriyet var, millet var, demokrasi var, Allah'ın izniyle 2023'te milletimizin huzuruna gelecek sandıktan en başarılı şekilde, en güçlü şekilde çıkmak vardır. Bu yolu bu bilinçle, bu azimle, bu kararlılıkla hep beraber yürüyeceğiz."

Çelik, kendilerini sandığın üstünlüğüne adadıklarını belirterek, "Onların kafalarında kurdukları komploların parçası olamayız, hiç kimse bizi bunların paçası haline getiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismiyle "siyasi yasakçılık", demokrasiye tuzak kurma, komplo üretme ve kumpas kurmanın asla yan yana gelmeyeceğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Birileri kendi alınlarında taşıdıkları bozuk demokratik sicillerini, AK Parti'ye yansıtmaya çalışıyorlar. O bize yansımaz. Bizim ışığımız Cumhuriyet'ten geliyor, demokrasiden geliyor. Sizinkinin nerelerden geldiğini geçmiş zaman içerisinde pek çok vesileyle gördük. Siz kendiniz, CHP Genel Merkezi'ni Saraçhane'ye taşımak isteyenlerle, Ankara'da tutmak isteyenler arasındaki kavganıza bizi karıştırmayın. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerle desteklemeyenler arasındaki kavganıza bizi karıştırmayın. Biz o işlerden anlamayız. O işleri siz bilirsiniz. Biz sadece millete hizmet etmekten anlarız. Biz sadece demokrasinin üstünlüğünden, milli iradenin sarsılmazlığından, sandığın üstünlüğünden anlarız. Onun için biz bir kere daha söylüyoruz; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yüreğir teşkilatımızla Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ve bu millete hizmetinin devamı için Cumhur İttifakı'nın sandıktan en güçlü şekilde çıkması için her zamankinden daha kararlı, her zamankinden daha azimli şekilde yürüyeceğiz. Biz masayla sandalyenin, masanın ayaklarının, masanın altındakinin ve üstündekinin arasındaki kavgada olmayız. Biz siyaset meydanlarının partisiyiz. Biz mahalle mahalle gezenlerin partisiyiz. Biz vatandaşımızla her halükarda buluşanların partisiyiz. Biz milli iradeyi her şeyin üstünde tutanların partisiyiz."

AK Parti'nin, sadece iktidar olmak değil, demokrasiyi de ayakta tutmak isteyenlerin partisi olduğunu vurgulayan Çelik, bu kapsamda mahalle temsilcilerine daha çok iş düştüğünü aktardı.