Akşener'den Erdoğan'a destek teşekkürü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Elazığ Tanıtım Günleri'ni ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, evinin önünde yaşanan çirkin olaylar sonrası verdiği destek için teşekkür etti.

Evinin önündeki protestolarla ilgili açıklama yapan Akşener, " Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin ve İstanbul Emniyet Müdürü'nün tutumları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." dedi

Akşener açıklamasının devamında şunları söyledi.

Ben evimin önüne gönderilen o insanlarla ilgili şikayetçi olmadım. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. O gönderen iradedir esasında sorgulanması gereken. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir ülke. Zaten yeteri kadar derdimiz var, yeteri kadar gerilim alanlarımız var. Yani bir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde nümayiş yapılması... Onu kamuoyunun dikkatine bırakıyorum.

Akşener, "(MHP) Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın görevden alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Doğru bir karar." dedi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 17:37