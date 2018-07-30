Akşener'in istifa blöfü işe yaradı, artık tek aday

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Afyon kampında gerçekleşen bir tartışma nedeniyle 22 Temmuz’da istifa ettiğini ve olağanüstü kongreye gidileceğini açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday olmayacağını açıklamıştı.

İyi Parti üyesi grupların başlattığı kampanya ile genel başkan adaylığına davet edilen Akşener, kararından dönmeyeceğini açıklamıştı.

İYİ Parti kurmayları olağanüstü kongre süreci ile ilgili Akşener’i bilgilendirmek üzere bir görüşme gerçekleştirmişti. İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: “Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız, orada bir değişiklik yok. Tüm delegeler Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu’nun ortak adayı Sayın Akşener’dir.”

Akşener kendi iradesiyle aday olmayacağını bildirmişti. Şayet delegeler oybirliği ile genel başkan adaylığı kararı alırlarsa, bu karara da uyacağını söylemişti.

SEÇİM YENİLGİSİ SONRASI İSTİFA MANEVRASI

24 Haziran seçimleri sonrası vaat ettiği oy hedeflerine ulaşamayan Akşener, halkta azalan karizmasını, istifa manevrası ile kazanmayı düşündüğü yorumlarında bulunuluyor.

