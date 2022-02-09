"Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir"
Sosyal medyada Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" paylaşımında bulundu.
Politika 09.02.2022, 16:06
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir." ifadesini kullandı.
Çelik, Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişinin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alınmasına ilişkin Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz."
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