"Almanya sel bölgesine 3 ay yaklaşamadı, orman yangınları ABD ve Kanada'da aylarca sürdü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, 40 yılda kurulan Avrupa Birliğinin bugün 10 yıllık göç sorunu yüzünden dağılmayı konuştuğunu belirtti.

Almanya'nın, sel bölgesine 3 ay boyunca yaklaşamadığını anlatan Soylu, orman yangınlarının da ABD ve Kanada'da aylarca sürdüğünü vurguladı.

Bugün Avrupa'nın, marjinalleşmenin etkisi altında olduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin, 21. yüzyılın başından itibaren, uyguladığı politikalardan taviz vermeden, yaşanan iklimi yönetebildiğini söyledi.

Soylu, Türkiye'nin ülkesinin menfaatlerini koruduğunu, Batı'nın aksine insani değerlerden uzaklaşmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin milli iradeden aldığı güçle darbe girişimini bastırdığına işaret eden Soylu, FETÖ'nün tüm ana bileşenlerinin çökertildiğine dikkati çekti.

Cumhur İttifakı'ndan alınan güçle Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Mavi Vatan'da menfaatlerin ve hakların korunduğunu aktaran Soylu, güneydeki terör koridoru hayalinin ise üç büyük operasyonla bitirildiğini belirtti.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin özgürlükler alanını çiğneten değil, içeride ve dışarda insani güvenlik üreten bir ülke olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, "Yıllarca Batı'nın teknolojisine, savunma sanayisine muhtaç olan Türkiye'den, polis araçlarına göreve gitmeleri için benzin bulamayan Türkiye'den, bugün vatandaşın kayıp koyunlarını bile İHA'larla arayan bir Türkiye tablosuna gelebilmek, bana göre takdiri hak eden bir iştir." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının faaliyetlerinin odağına önleyiciliği koyduğunu söyleyen Soylu, yeni stratejileri ve bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamaları anlattı.

Terörle mücadeleye de değinen Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır terörle sınandığını hatırlattı.

Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın sebep olduğu can kaybının yaklaşık 40 bin, 2016'dan bugüne kadar katledilen sivil vatandaş sayısının 408 olduğunu anımsattı.

Türkiye'yi dünya liginde görmek istemeyenlerin, bugün de desteğinin ve beklentisinin, terör ve terörizm olduğunun altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK, DEAŞ, FETÖ bu toprağın imalatı değildir. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yakaladığımız, zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış AT-4 füzelerini kim gönderdiyse, bu örgütün imalatçısı da onlardır. Bugüne kadar terörle mücadelede her hükümet, Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmışlardır. Ne yazık ki imkansızlıklar, siyasal istikrarsızlıklar, ekonomik çaresizlikler, yerli ve milli savunma sanayisindeki eksiklikler, bizi 21. yüzyılın başında, dünyanın desteklediği bir terör ve istikrarsızlık stratejisi ile karşı karşıya bırakmıştır.

Geçmişteki acı ve kayıplarımız, bize büyük tecrübe kazandırmıştır. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21. yüzyıla işte böyle bir başlangıç yapmıştır. Doğru, 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne, bugün 48 katılım vardır. Doğru, terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında, 2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında, toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür. Terör eylemlerinin sayısı 2 bin 817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda 1043'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur. "

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terörle mücadele konusundaki açıklamaları sırasında tartışma çıktı.

Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, "Ben gülmüyorum, oradan sürekli bana gülerek bakma. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülüyorsun. El hareketinde bulunma." diye tepki gösterdi. CHP'li Özkoç da Soylu'ya, "Haddini bil." dedi.

Terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, Özkoç'u kastederek, "El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada şehit veriyoruz, evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya, HDP'ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi." ifadesini kullandı.

Tartışmaya, HDP milletvekillerinin de dahil olması üzerine gerginlik yaşandı.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı. Tartışmanın uzaması üzerine Yılmaz, birleşime ara verdi. Tartışma, verilen arada da bir süre devam etti.

Soylu, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, "Sen, Türkiye'yi böyle yönetiyorsun" sözüne, "Sen, PKK'dan talimat alıyorsun" karşılığını verdi.

Bakan Soylu, tartışmanın ardından sunumuna devam etti.

Terörle mücadelede politika değişikliğine gidildiğini belirten Süleyman Soylu, terörizmin tüm unsurlarıyla mücadele edildiğini vurguladı.

Kaynaklarını terör örgütüne aktaran, fiziki ve lojistik destek sağlayan, eleman temin eden, şehirlerde örgüt lehine bir baskı unsuru olan belediyelere görevlendirmeler yapıldığını hatırlatan Soylu, görevden alınan belediye başkanlarının ilk derece mahkemelerinden aldıkları cezaların 694 yıl 988 ay 338 gün olduğunu söyledi.

Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerin hizmet üretir hale getirildiğini belirtti.

Sınır ötesi operasyonlar yapılmadan önce PKK/PYD ve DEAŞ tarafından sınırın karşı tarafından illeri taciz eden 549 saldırı yapıldığını anlatan Soylu, havan, roket, silahlı maket uçak ve benzer yöntemlerle 1125 saldırı gerçekleştirildiğini, 36 kişinin şehit olduğunu kaydetti.

Yaralanan güvenlik görevlisi ve vatandaş sayısının 294 olduğunu ifade eden Soylu, "Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis'in çatısının altında tezkereye hayır oyu vermenin anlamı, orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektir." diye konuştu.

Terörle mücadelede seri operasyonların yapıldığını anlatan Soylu, Eren Kış operasyonlarına değindi.

Bakan Soylu, "Eren Kış operasyonlarının 6 tanesi devam ediyor, bugün 7'ncisine Bitlis Sarpkayalar'da 680 kahramanımızla başladık. Sadece Eren'de 167 terörist ve 1057 mağara etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma istihbaratları ve MİT arasındaki uyumun terörle mücadelede elde edilen başarıyı getirdiğinin altını çizen Soylu, sınır ötesi operasyonlarla Kandil'den Akdeniz'e uzanacak terör koridorunun engellendiğini, DEAŞ'ın ilerlemesinin ve etkinliğinin durdurulduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımları anlatan Soylu, "Her şeyden önce Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı. PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Elebaşlarının bile ümitlerinin tükendiğini, Batı'ya yaptıkları sitem dolu çağrılarda görüyoruz." dedi.

FETÖ ile mücadeleye de değinen Soylu, bu mücadelenin "son FETÖ mensubuna ulaşma" hedefiyle sürdüğünü dile getirdi. Süleyman Soylu, bu kapsamda bugüne kadar 319 bin kişinin gözaltına alındığını, 99 bin kişinin tutuklandığını kaydetti.

FETÖ nedeniyle İçişleri Bakanlığından 45 bin kişinin ihraç edildiğini, 12 bin 847 kişinin de görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin 509 kişinin görevlerine iade edildiğini belirten Soylu, "Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapılmış, ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37'dir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, DEAŞ'a yönelik 2016'da 783 operasyon yapıldığını, bu yılki operasyonun ise 1173 olduğunu ifade ederek, 2021'de 2 bin 438 kişinin gözaltına alındığını, 487 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Süleyman Soylu, son üç yılda 9 önemli terör eylemi engellenen DEAŞ'ın 31 Aralık 2016'dan bu yana eylem gerçekleştiremediğine dikkati çekti.

Aşırı sol terör örgütlerine yönelik 2021'deki 249 operasyonda 615 kişinin gözaltına alındığını belirten Soylu, operasyonlarla bu örgütlerin de kadro kaybı yaşadığını, kırsaldan tamamen silindiğini kaydetti.

Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin açıklamaları sırasında, HDP sıralarından laf atılması üzerine, "Ben şimdi kimin uyuşturucu kullandığını söylerim." dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Bu sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Sayın Bakan, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla." sözlerine ise Soylu "Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız. Gazi Meclisin mehabetine bir saygınız varsa Kılıçdaroğlu'nun bundan iki yıl önce söylediği, Meclis'te ByLock kullanan milletvekillerini tek tek açıklamayan... İşiniz gücünüz iftira, yalan." karşılığını verdi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı.

Salon çok kalabalık olduğu için her şeyi göremediğini söyleyen Yılmaz, "Sayın Bakan'ımız, 'Bana laf atıldı.' diyor. İkili diyaloglara girmeyelim. Böyle bir usulümüz yok. Lütfen sakin olalım, zaten sayı fazla, sıkıntılı bir ortam var. Laf atanlara rica ediyorum, laf atmayın. Gün boyunca herkese söz vereceğim." şeklinde konuştu.

Tartışmanın ardından sunumuna devam eden Soylu, "Sayın Başkan, metnimden çıkmak istemiyorum. Bir değil, birçok kez laf atıldı. Bana laf atılmazsa konuşmamı bitireceğim." dedi.