Ankara'nın 15 yeni başkanı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara'nın 25 ilçesinden 19'unu AK Parti, 3'ünü CHP, 3'ünü ise MHP'li adaylar kazandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın ağırlığının olacağı Ankara'da 15 isim ilk kez başkanlık koltuğuna oturma hakkı elde etti.

AA muhabirinin 31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarından derlediği bilgilere göre, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın yarışı önde bitirdiği Ankara'nın ilçelerinde ise AK Parti'li adayların başarısı dikkati çekti.

Cumhur İttifakı Ankara'nın 25 ilçesinden 22'sini kazanırken, Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe sayısı ise 3 oldu.

AK Parti Ankara'nın 25 ilçesinden 19'unda belediye başkanlığı kazandı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı kapsamında, AK Parti'nin aday çıkarmadığı 3 ilçede MHP adayları seçimin galibi olurken, CHP de 3 ilçede belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti adayları, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Evren, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Keçiören, Mamak, Sincan, Kahramankazan ve Pursaklar'da, MHP adayları Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut'ta, CHP adayları Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'da yarışı önde bitirdi. İYİ Parti, aday çıkardığı hiçbir ilçede seçimi kazanamadı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinden farklı olarak 2 ilçe el değiştirdi. AK Partili belediye başkanlarınca yönetilen ilçelerden Gölbaşı MHP'ye, Elmadağ CHP'ye geçti.

AK Parti, en yüksek oyu yüzde 73,78 oy ile Çamlıdere'den, CHP ise yüzde 73,48 ile Çankaya'dan aldı.

- Altınok 15 yıl sonra yeniden başkan

AK Parti'nin Çamlıdere Belediye Başkanı Hamza Caner Can dördüncü defa, CHP'nin Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve MHP'nin Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel üçüncü kez, CHP'nin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, MHP'li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, AK Parti'li Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, ve Nallıhan İsmail Öntaş ikinci defa üst üste seçimi kazanan isimler oldu.

Sincan'da Mustafa Tuna'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra başkanlık koltuğuna oturan Murat Ercan seçmenin tercih ettiği isim oldu. Keçiören'de önceki yıllarda 3 dönem belediye başkanlığı yapan Turgut Altınok, 15 yıl sonra yeniden Keçiören halkının tercihi oldu.

AK Parti'den 13, MHP ve CHP'den birer isim ilk defa başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. AK Parti'den Kalecik'te Duhan Kalkan, Evren'de Hüsamettin Ünsal, Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Şereflikoçhisar'da Memiş Çelik, Çubuk'ta Baki Demirbaş, Güdül'de Muzaffer Yalçın, Mamak'ta Murat Köse, Akyurt'ta Hilal Ayık, Pursaklar'da Ayhan Yılmaz, Altındağ'da Asım Balcı, Ayaş'ta Burhan Demirbaş, Bala'da Ahmet Buran, Kahramankazan'da Serhat Oğuz ilk kez belediye başkanlığına seçildi.

Gölbaşı'nda MHP'den Ramazan Şimşek, Elmadağ'da CHP'den Adem Barış Aşkın ilk kez başkanlık koltuğuna oturacak diğer isimler oldu.

- Belediye Meclisinde Cumhur İttifakı ağırlığı

Yerel seçimler sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisindeki üye paylaşımı da şekilendi. Belediye Meclislerine ilçelerin nüfusuna göre seçim yapılırken, siyasi partiler, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi uyarınca meclis üyeliği kazanıyor. İlçelerdeki belediye meclis üyeliklerinin 5'te biri Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de üye olarak gidiyor. Bunun dışında belediye başkanları da Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi oluyor.

Bu kapsamda Ankara'daki 25 ilçede yarışı kazanan AK Parti'den 19, MHP'den 3, CHP'den 3 belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin belediye başkanlığı kontenjanındaki üyelerini oluşturdu.

Bunların dışında nüfus ve oy oranına göre ilçelerin Büyükşehir Belediye Meclisine gönderecekleri üye sayısı belirlenecek. Mevcut tabloya göre Büyükşehir Belediye Başkanı ile 147 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisinde Cumhur İttifakı'ndan 105, Millet İttifakı'ndan 42 üyenin bulunması bekleniyor.