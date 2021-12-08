"Anlaşmalar ve protokoller ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetlisi olarak Yüksek Stratejik Komite'nin 7. Toplantısı'na katıldığı Katar'da mevkidaşı ile ikili iş birliğini güçlendirecek bir dizi anlaşmaya imza attığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Katar ile stratejik iş birliğini gerçek bir kardeşliğe dönüştürecek ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda anlaşmalar ve iş birliği anlaşmaları da dahil olmak üzere önemli adımlar atılmıştır. Türkiye'nin İspanya, BAE ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki yalanlara, karalama kampanyalarına, kara propagandalara aldırmadan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomimiz ile Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çaba göstereceğiz."