Babacan'ın durumu ağırlaştı, hastaneye kaldırıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ailesiyle birlikte korona tanısı konmuştu. Tedavisine başlanan Babacan ve ailesinden haber var. Gelen son dakika bilgisine göre Babacan'ın oğlu ve eşi iyileşti ancak kendisinin bazı şikayetleri devam ediyor.

Twitter'dan bir açıklama yapan Babacan, "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım" dedi.



Ailesiyle birlikte koronaya yakalanan Ali Babacan'ın tedavisi hastanede sürecek... Babacan ile birlikte eşi ve oğlu da koronaya yakalanmıştı. Twitter'dan bir açıklama yapan Babacan, "Benim genel durumum iyi ama bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım" dedi.