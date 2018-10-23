Bahçeli "bedelini öderiz" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair açıklamalar yapan Bahçeli'den AK Parti ile ittifaka dair sert bir çıkış geldi. Bahçeli, "İttifak beklentimiz kalmadı" sözlerini kullandı. MHP Genel Başkanı, " Hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla gerçekleşmez" dedi.

Bahçeli, hiçbir zaman kafatasşçı olmadıklarını belirterek, milliyetçiliğin bir bedeli varsa bedelini seve seve ödeyeceklerini dile getirdi.

Bahçeli'den açıklamalar;

"Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Adaletin ruhuyla örtüşmektedir. 24 Eylül Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız halishanedir. Kanun teklifimizin 3. maddesinde hangi suçları istisna tuttuğumuz açıktır. Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme yok, vazgeçme yok, geri dönüş yok. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir meseleye parmak bastık. Teklifimizi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Meclis'e güveniyoruz."

"Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır.

Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 11:43