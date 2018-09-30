Bahçeli: Beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları;

"Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtır."

"Cumhur İttifakı'nın yasal yönü oldu. Yasal yönden tecrübe kazanılmışsa mahalli idarelerde de o tecrübeden yararlanılabilir. Cumhurbaşkanımızla henüz bir görüşme olmamıştır, talep gelirse görüşürüz."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 13:53