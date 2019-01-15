Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı polemiğine cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclisteki grup toplantısında Binali Yıldırım'ın adaylık süreci ile ilgili tartışmaları sona erdirmek için teklifte bulundu.

Bahçeli açıklamasında, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa etmeliydi, etmemeliydi tartışması sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü'nün 14. maddesi en kalıcı çözüm yoludur. Sayın Yıldırım, seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde, başkanvekillerinden birisine vekalet görevi verebilecektir. Böylece polemikler, itirazlar bıçak gibi kesilecektir." dedi.

CHP'liler hakkında da açıklama yapan Bahçeli, "CHP'liler, YSK'yi tanımıyormuş. 'Seçmen kütükleri üzerinde oynanıyor, oraya buraya seçmen kaydırılıyormuş. Hayali seçmenler oluşturuluyormuş.' CHP YSK'yi tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Yok eğer katılacaksa iddialarını çok acil ispatlasın. CHP yönetimi ya savcılığa suç duyusunda bulunsun ya da bu iddiaları YSK ihbar kabul edip harekete geçsin." dedi.

Kaynak: AA