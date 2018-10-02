Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında yerel seçimlerle ilgili açıklama yaparak, "Yerel seçimlerde İstanbul dışında her yerden aday göstereceğiz" dedi.

"Hükümet stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir" diyen Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir." dedi.

"Yerel seçimlere heryerden aday göstereceğiz"

Bahçeli yaklaşan yerel seçimlerle ilgili şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 11:46