Bahçeli McKinsey yorumlarına kızdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Ekonomi Programı kapsamında kurulacak Maliyet Dönüşümü Ofisi'nin denetlenmesi konusunda ABD'li Mckinsey firması ile anlaşılması konusunda açıklamalarda bulundu.

“CHP ile İP aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar” sözlerini kaydeden Bahçeli, İyi Parti’yi de “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!” diye eleştirdi.

Bahçeli’nin Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:

İyi bellemiş, tekeden süt çıkmaz. Bize saray yancısı, saray paspası, lastik diyen, üzerine binip bir daha da inmediği kıratıyla karanlık vadiler, katran geceler dolaşan Secah Bint Haris’te adap, edep, erdem, insaf, irade, millilik ve siyasi ahlak görülmez, aransa da bulunamaz.

HDP’ye Kürt siyasi hareketi diyordu. PKK’lı Demirtaş için af istiyor, CHP’nin yörüngesine gönüllü şekilde giriyordu. Takmadığı maske, yapmadığı makyaj yoktu. FETÖ’nün dümen suyundaydı. Kalkmış MHP’ye eylem ve fikir ortaklarıyla saldırıyor, hakaretler sıralıyor; hadi oradan…

Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!

CHP ile İP aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar. Mckinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Ağız birliği halinde; Duyun-u Umumiye, yeni IMF modeli, yeni kozmik oda vakası, kayyum, kapitülasyonların hortlatılması yorumlarını kurşun gibi yağdırıyorlar.

Amaç belli, yapılanı yıkmak, adımları kesmek, ilerlemeyi durdurmak.

Konuşacak sözleri yok. Vicdan deseniz o hiç yok. Ne var, yalan, dolan, aldatma, saptırma, sahtekârlık var. Türkiye’yi küçültmek, küçümsemek, küçük göstermek var. Müzmin muhalefeti gördük de, müzmin müfterilere ilk kez tanıklık ediyoruz.

McKinsey müdafaası bize düşmez, bu ayrı bir konudur.

Yeni Ekonomi Programı bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için danışmanlığa ihtiyaç duyulması, bu hususta siyasi tercih ve takdir hakkının 60’tan fazla ülkede ofisi bulunan uluslararası bir kuruluştan yana kullanılması kendi içinde tutarlıdır.

"Bir denetim şirketiyle anlaşmak niye yanlış olsun ki?"

McKinsey IMF değil, Düyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF’den anlarlar, ne de Düyun-u Umumiye’yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz.

Muhalefet etmek önüne geleni karalamak, gördüğüyle kavgaya tutuşmak değildir. Muhalefet marazi olursa, muvaffakiyet hüsran olur.

Türkiye’ye yabancı yatırım çekilsin isteniyorsa, küresel ekonomik saldırının toz bulutunun dağıtılması arzulanıyorsa, gerek ve ihtiyaç duyulan konularda icra yetkisi, kredi verme durumu, dayatma ve şantaj planı olmayan bir denetim şirketiyle anlaşmak niye yanlış olsun ki?

CHP’nin ekonomiden sorumlu şahsı zırvalamış ve dikişi patlamış yama gibi siyasi yırtılma yaşamış. Kemal Derviş’i davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağı olduğumuzu söylemiş. Kendisini de Hazine Müsteşarı olarak atayan kararnamenin altında imzam olduğunu dile getirmiş.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 18:10