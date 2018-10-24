Bahçeli'nin Erdoğan'a verdiği 6 isim kim ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, son ikili görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı altı isim hakkında uyardığı iddia edildi. Bahçeli'nin, saydığı altı ismin AK Parti-MHP ittifakını bozmaya çalıştığını söylediği ileri sürüldü.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "Herkes kendi yoluna mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında dün Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla 'bozulan' ittifakı değerlendirdi.

Söz konusu açıklamalarla ilgili olarak AK Parti ve MHP'li üst düzey yöneticilerle görüştüğünü belirten Fırat, kendisine söylenenleri okurlarına aktardı.

Buna göre AK Partili yönetici, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Erdoğan ile görüşmesinde af konusuna değinmediğini söyledi.

MHP'li yöneticinin de "Ankara'yı biz olmadan almaları çok zor. Azdan az, çoktan çok gider" dediğini paylaşan Fırat, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne gidilmesi sürecinde ve bugüne kadar yaptıkları karşılığında hiçbir şey almadıklarını meydanlarda anlatacaklarını da belirten kaynağım, tartışma yaratacak bir iddiayı da gündeme taşıdı.

İddiaya göre Bahçeli son görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Yanınızdaki altı isim işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyor" dedi ve bu altı ismi tek tek saydı. MHP'li kaynağım, benimle de paylaştığı altı üst düzey ismin iki partinin işbirliğini bozmak için çaba sarf ettiğine inanıyor. Bu isimleri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayıp açıklamayacaklarını göreceğiz."