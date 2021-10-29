Bakan Çavuşoğlu 10 büyükelçi krizinin perde arkasını anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye’de yargı süreci devam eden Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, bu açıklamaların “kabul edilemez” olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Erdoğan’ın Eskişehir’de kendisine 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesiyle ilgili çalışmaları başlatma talimatını verdiğini, bu doğrultuda da notanın içeriğiyle ilgili hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

ELÇİLERDE PANİK HAVASI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eskişehir’deki talimatının ardından büyükelçiliklerde panik havası yaşadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Eskişehir’deki milletimizin hissiyatını yansıtan bu konuşmasından sonra panik daha da derinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı’mız net bir şekilde söyledikten sonra bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Sonuçta bir panik havası başladı. Bu açıklamayı yapanlar nasıl geri dönebiliriz, bunu nasıl düzeltebiliriz arayışlarına girdiler.” ifadelerini kullandı.

EN İYİ ABD’NİN BİLMESİ GEREKİYOR

Çavuşoğlu, büyükelçilerin açıklamasına Nordik ülkelerinin önayak olduğunu öğrendiklerini belirterek, “genç diplomatlar” grubunun bu süreci başlattığını vurguladı. Böyle bir açıklamanın yapılmaması gerektiğini en iyi ABD Büyükelçisi’nin bilmesi gerektiğini de kaydeden Çavuşoğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ne düşüncelerini medya yoluyla dolaylı değil, doğrudan kendisine iletmesini söylediğini ifade etti. “Bu davranışlardan artık herkesin ders alması lazım. Kimsenin Türkiye’nin iç işlerine karışma hakkı ve yetkisi yoktur.” diyen Çavuşoğlu, bu olayın G-20 ile bir alakasının bulunmadığını da sözlerine ekledi. Çavuşoğlu, bazı ülkelerin büyükelçilerinin başkentlerine sorarak açıklama için onay aldıklarını belirterek, “Özellikle ABD Büyükelçisi’nin Washington’dan ve Dışişleri Bakanlığından onay aldığını biliyoruz.” dedi. Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK saldırıları nedeniyle Suriye’de olası operasyona ilişkin, “PKK/YPG’nin saldırıları arttı. Ne Rusya ne ABD bunları geri çekme sözünde durdu. Böyle durumda da kendimiz gereğini yapmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “PKK hepimiz için tehdit. Onlar için de tehdit, bizim için de tehdit. YPG/PKK’nın son zamanlarda saldırıları arttı. Maalesef ne Rusya ne de ABD bunları geri çekme sözünde durdu. Dolayısıyla böyle durumda da kendimiz gereğini yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da söylediği bu.”