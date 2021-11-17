"BBVA'nın açıklamaları Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, "İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir. Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir" dedi.