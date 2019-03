Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi: Nur talebeleri Reis-i Cumhurumuzun yanında

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, "Umum Nur Talebeleri Namına Hz. Bediüzzaman'ın Hizmetkarı ve Talebesi Hüsnü Bayramoğlu" imzalı yazılı açıklamasında, alemi İslam'ın son kalesi ve ümmeti Muhammed'in ümidi olan Anadolu'da, vatan, millet ve bu vatandaki hükümet aleyhine müthiş planların, asayiş ve nizamın tahrip edilmesi için perde altında çalışmaların olduğunu belirtti.

"Ehl-i dalalet ve ehl-i nifak topyekün Reis-i Cumhurumuzun şahsına muhalefetle vatan ve milletin birlik ve beraberliğini hedef almış. Bütün imkanlarıyla parti, cemiyet ve basın yoluyla aleyhte neşriyat yapmaya gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullanan Bayramoğlu, bu nazik zamanda Nur talebelerinin müteyakkız olmalarını ve Said Nursi'nin daima tazelenen, günümüze hitabeden lahikaları ve bilhassa Emirdağ Lahikasındaki mektupları ve özellikle son dersinin çok okunmasını tavsiye ettiklerini belirtti.

Bayramoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uyanık olalım! İşte şu beş on senedeki hadiseler de gösteriyor ki münafıklar boş durmuyorlar. Bu vatandaki asayişin ve emniyetin tahribi için hükümet aleyhinde habbeyi kubbe yaparak, iftiralarla memleketimize zarar vermeye çalışıyorlar. Biz Nur talebeleri Reis-i Cumhurumuzun yanında olup tam desteklemeyi bir vazife biliyoruz. Rabian, üstadımızın 1957 erken seçimlerinde hareket tarzını bizatihi şöyle gördük: Ehl-i dalaletin komitelerinin bu zamanda Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyib Erdoğan aleyhinde ittifak ettikleri gibi, 1957 seçimlerinde de Adnan Menderes'in aleyhinde ittifak etmişlerdi. Vatan, millet ve memleket aleyhinde tehlikeyi gören üstadımız ile birlikte hayatında ilk defa rey kullanılacağı sandığa gitmiştik. Aziz Üstadımız sandık başkanına 'Bana Demokratların pusulasını ver evladım' dediler. Açıktan Demokrat Parti pusulasına parmak bastılar. Şimdi de aynı hal daha dehşetli bir surette cereyan ediyor. Sadece dahilde değil hariçten de çok düşmanlar insanları aldatarak aziz vatanımızda istikrarı bozmak ve hükümeti zayıflatmak için her türlü bahaneyi istimal ediyorlar. Bu seçimler her ne kadar mahalli seçimler olsa da sonuçları itibarıyla bütün memleketi ilgilendiren bir meseledir. Hükümetin meşruiyetine darbe vurmak ve asayişi bozup memlekette anarşi çıkarmak isteyenler, seçimlerde hükümet aleyhine çıkacak bir neticeyi; vatan, millet ve memleket aleyhine Allah muhafaza istimal edebilirler. Buna karşı aynen üstadımız gibi bizler de vatan, millet ve İslamiyet namına Cumhurbaşkanımızın intihap ettiği adayları destekleyeceğiz."

