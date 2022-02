Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "(Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek." ifadesinde bulundu.

Erdoğan, "Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir. Milletimizin her derdi her acısı her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz." diye konuştu.